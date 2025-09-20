Nacionalna garda Ohaja u poseti Ratnom vazduhoplovstvu i PVO Vojske Srbije (foto)

U poseti Ratnom vazduhoplovstvu i PVO Vojske Srbije ove nedelje boravi ekspertska delegacija Nacionalne garde Ohaja radi razmene iskustava u domenu održavanja vojnih letelica i bezbednosti letenja u vazduhoplovnim operacijama, saopštilo je večeras Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi u saopštenju, ta aktivnost je deo šire saradnje koja ima za cilj unapređenje bezbednosti letenja, bezbednosti operacija kontrole i zaštite vazdušnog prostora i sposobnosti za procenu i upravljanje rizicima u vazduhoplovstvu. Centralne teme dve delegacije su prevencija ugrožavanja bezbednosti letenja i primena mera za ispitivanje svakog ugrožavanja bezbednosti, kao i operativne procedure koje se primenjuju u opsluživanju i neposrednoj pripremi