Evroposlanik: Evropska komisija insistira da sledeći izbori u Srbiji budu fer

Danas pre 46 minuta  |  N1
Evroposlanik: Evropska komisija insistira da sledeći izbori u Srbiji budu fer
„Rusi su trenutno majstori dezinformacija. A u Srbiji postoji veoma opasna strategija eskalacije. I mislim da neki ljudi oko vlasti i oko vladajuće većine imaju interes da neguju i guraju eskalaciju, što je veoma opasno, jer eskalacija može dovesti do nasilnih akcija. Po mom mišljenju, jasno je da je to manipulacija. I jasno je da samo žele da pripreme teren kako bi lakše ugušili protest“, rekao je za N1 poslanik u Evropskom parlamentu Sandro Goci. Evroposlanik
N1 Info pre 1 sat
Nova pre 1 sat
Danas pre 46 minuta
N1 Info pre 1 sat