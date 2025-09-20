Evroposlanik: Evropska komisija insistira da sledeći izbori u Srbiji budu fer

„Rusi su trenutno majstori dezinformacija. A u Srbiji postoji veoma opasna strategija eskalacije. I mislim da neki ljudi oko vlasti i oko vladajuće većine imaju interes da neguju i guraju eskalaciju, što je veoma opasno, jer eskalacija može dovesti do nasilnih akcija. Po mom mišljenju, jasno je da je to manipulacija. I jasno je da samo žele da pripreme teren kako bi lakše ugušili protest“, rekao je za N1 poslanik u Evropskom parlamentu Sandro Goci. Evroposlanik