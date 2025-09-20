Protesti podrške Pavlu Cicvariću i Bogdanu Jovičiću: U Pirotu šetnja „u lancima“, Novosađani blokirali tri raskrsnice, Užičani Zlatiborsku magistralu

Skupovi podrške studentima Bogdanu Jovičiću i Pavlu Cicvariću održali su se večeras u gradovima širom Srbije.

Student Bogdan Jovičić ostaje u pritvoru, jer je Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu odbilo kao neosnovanu žalbu njegovog branioca. O ubistvu studenta Pavla Cicvarića na TV Informer govorio je funkcioner Srpske napredne stranke Siniša Vučinić, što je pokrenulo proteste prethodnih dana u mnogim gradovima. 22.46 U Pirotu šetnja „u lancima“. Затворска шетња у ланцима у Пироту вечерас. Збор грађана Пирота pic.twitter.com/lyAPnXmPyL — Odbranimo reke Stare planine