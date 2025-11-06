"Novi Sad se umiriti ne može": Novosađani i danas pozvani na skup podrške Dijani Hrki

Zborovi građana Novog Sada pozvali su Novosađane da se i večeras okupe na skupu podrške Dijani Hrki, koja već peti dan u Beogradu štrajkuje glađu.

Skup koji će početi u 19 časova kod Banovine novi naziv "Novi Sad se umiriti ne može". Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je 1. novembra 2024. poginuo u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, od nedelje, 2. novembra u 11.52 časa štrajkuje glađu kod Skupštine Srbije, blizu Ćacilenda. Ona zahteva od vlasti pravdu za 16 poginulih, oslobađanje svih uhapšenih na protestu u proteklih godinu dana, ali i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Svake