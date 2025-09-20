Niš: Uhapšen mladić kod koga je pronađeno 197 grama heroina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su K.

B. (25) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je juče pretresom kuće K. B. u Nišu, pronašla 197 grama materije za koju se sumnja da je heroin, saopštila je PU Niš. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.