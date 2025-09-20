Zvali da prijave incident u Beogradu, policija došla, pa usledio haos: Vređali ih i pretili im, a onda nasrnuli na njih - sevao i nož! Službeniku slomljena ruka

Kurir pre 13 minuta
Zvali da prijave incident u Beogradu, policija došla, pa usledio haos: Vređali ih i pretili im, a onda nasrnuli na njih -…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A.

Č. (25), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, dok će protiv dvadesetčetvorogodišnje devojke biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za isto krivično delo. Oni se terete da sinoć, nakon što su prijavili da im je nepoznato lice polomilo prozor, policijskim službenicima koji su došli da provere njihove navode, nisu otvorili vrata, a nakon što su policajci izašli ispred zgrade, oni su
