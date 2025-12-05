Milivojević (DS): Najava izbora za maj ili decembar – spin, Vučić ne spekuliše o izbornom kalendaru

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas, komentarišući najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi vanredni izbori mogli da budu održani u maju ili decembru, da je ta najava "spin", jer Vučić "nije običan političar koji spekuliše o izbornom kalendaru".

Milivojević je u saopštenju naveo da je ta Vučićeva najava izbora "samo jeftin pokušaj da se stvori privid kontrole nad situacijom koja za njega postaje ponor iz kojeg ne postoji izlaz". "Spin - 'maj ili decembar' je pokušaj da se prikrije ono što ga stvarno plaši: rad Tužilaštva za organizovani kriminal i činjenica da će njegovi najbliži saradnici, a potom i on lično, završiti u zatvoru. Što se izbori budu kasnije održali, veća je verovatnoća da će Vučićevo