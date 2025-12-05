Milivojević: Vučićeva priča o izborima u maju ili decembru je spin

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević smatra da je izjava Aleksandra Vučića o izborima u maju ili decembru sledeće godine - spin.

Srđan Milivojević navodi da je to u pitanju "samo jeftin pokušaj da se stvori privid kontrole nad situacijom koja za njega postaje ponor iz kojeg ne postoji izlaz". "Spin 'maj ili decembar' je pokušaj da se prikrije ono što ga stvarno plaši: rad Tužilaštva za organizovani kriminal i činjenica da će njegovi najbliži saradnici, a potom i on lično, završiti u zatvoru. Što se izbori budu kasnije održali, veća je verovatnoća da će Vučićevo glasačko mesto biti u Zabeli",