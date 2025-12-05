Milivojević (DS): Vučićeva najava izbora za maj ili decembar je spin

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas, komentarišući najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi vanredni izbori mogli da budu održani u maju ili decembru, da je ta najava „spin“, jer Vučić „nije običan političar koji spekuliše o izbornom kalendaru“.

Milivojević je u saopštenju naveo da je ta Vučićeva najava izbora „samo jeftin pokušaj da se stvori privid kontrole nad situacijom koja za njega postaje ponor iz kojeg ne postoji izlaz“. „Spin ‘maj ili decembar’ je pokušaj da se prikrije ono što ga stvarno plaši: rad Tužilaštva za organizovani kriminal i činjenica da će njegovi najbliži saradnici, a potom i on lično, završiti u zatvoru. Što se izbori budu kasnije održali, veća je verovatnoća da će Vučićevo glasačko