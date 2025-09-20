Haos na tribinama: Delije otele obeležja Partizana! (foto)

Haos na tribinama: Delije otele obeležja Partizana! (foto)
„Lopovski“ prsti Delija. Pred nama je 177. večiti derbi, a atmosfera na stadionu u Humskoj već gori. Navijači Partizana i Crvene zvezde ispunili su tribine do poslednjeg mesta, a pažnju su privukle Delije koje su se pohvalile nesvakidašnjim „ulovom“ uoči utakmice. Na svojoj tribini, uz standardne zastave i transparante, crveno-beli navijači istakli su dukserice i majice Grobara, simbole najvećeg rivala koje su, kako kažu, preuzeli pred sam meč. Delije otele
Crvena Zvezda Partizan Grobari Delije derbi

