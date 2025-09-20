Delije otele obeležje Grobarima u Humskoj: Pohvalili se na severu pred 177. večiti derbi

Pred nama je 177. večiti derbi između Partizana i Zvezde u Humskoj.

Na ovom meču će biti i navijača obe ekipe, a ogroman broj Delija je već stigao i pohvalio se na svojoj tribini "ulovom" do koga su došli pred sam meč. Delije su u ogromnom broju stigle da podrže svoje miljenike, dok su Grobari ispunili i ostatak ovog stadiona. Ipak, najvatrenije pristalice Crvene zvezde su se pohvalile "ulovom" pred sam početak derbija. Oni su pored svojih zastava istakli i nekoliko obeležja Partizana, odnosno Grobara, pošto su okačili dukserice i
