Zvezdi tri boda, Partizanu lekcija – crveno-beli preuzeli prvo mesto na tabeli

RTS pre 24 minuta
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan na gostovanju rezultatom 2:1 u 177. "večitom derbiju".

Crveno-beli su pokazali da su trenutno, ako ništa, mnogo iskusniji tim, koji je iskoristio svoje šanse i odbranio ih u završnici, kada je bio prisiljen da se povuče. Partizan je sa druge strane odigrao jako zreo meč, tokom kog je imao svoje prilike, ali mu je nedostajalo nešto više smirenosti kako bi osvojio makar bod. Bili su crno-beli i konkretniji u prvih dvadesetak minuta, tokom kojih su namučili branioca titule. Sjajan plan je napravio Blagojević i iskoristio
FudbalCrvena ZvezdaPartizanRTSSuperligaderbi

