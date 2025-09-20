Prve reči srđana blagojevića posle poraza od Zvezde! Trener Partizana dao moćno obećanje navijačima posle derbija!

Fudbaleri Partizana izgubili su večeras na svom stadionu od Crvene zvezde rezultatom 2:1 u 177. večitom derbiju.

Nakon meča, utiske je sumirao trener crno-belih Srđan Blagojević: - Sigurno da možemo da naučimo to da smo shvatili da možemo da igramo protiv ovako jake Zvezde, koja je ekipa evropskog nivoa. Možda nam je faililo hrabrosti. Mislim da smo mogli da izvučemo i bolji rezultat. Uspeli smo da spustimo Zvezdu u nižu zonu, da ih nateramo da postave pet igrača pozadi. To nam je neka satisfakcija. Nedovoljna, s obzirom da je rezultat takak kakav jeste - rekao je Blagojević