Slika se u kolima i najavljuje povratak Bivša žena Igora Kojića blista nakon razvoda, napustila ga posle pet meseci braka i poslala čudnu poruku

Igor Kojić i njegova 15 godina mlađa supruga Sofija nedavno su se zvanično razveli, nakon što su potpisali papire i sporazumno okončali brak nakon pet meseci.

Sofija nakon razvoda uživa punim plućima, a sada je na Instagramu objavila fotografije i najavila svoj povratak. Ona je prvo pozirala u kolima, slala je poljubac i kratko je samo napisala: "Lesi se vratio". Nakon toga, Sofija je napravila selfi u ogledalu dok je na sebi imala crne pantalone, crni prsluk, a oko pojasa je stavila kaiš pa je njen struk dodatno došao do izražaja. Igor i Sofija su zbog čestih nesporazuma u poslednja dva meseca imali dosta nesuglasica i