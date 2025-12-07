Saša Matić i drugu noć pevao pred prepunom Arenom oduševio Zagreb! Ukrstio glasove sa Jovanom Pajić: "Ovo su trenuci zbog kojih živim muziku" (video)

Saša je izrazio zahvalnost publici za izuzetnu podršku i emociju tokom nastupa.

Koncert je završen pesmom 'Poklonite mi nju za rođendan', pevanom horski od strane publike. Drugo veče zaredom zagrebačka Arena je prepuna! Saša Matić priredio je koncert za pamćenje uz specijalnog gosta Jovana Pajić. Zagrebačka Arena još jednom je bila svedok muzičke magije. Drugo veče zaredom, Saša Matić je rasprodao svaki deo dvorane i priredio trosatni spektakl koji će publika dugo pamtiti. Više od 18.000 ljudi pevalo je iz sveg glasa njegove najveće hitove, a