Spartak zakucan za dno tabele... Radnički produžio pobednički niz u Super ligi Srbije!

Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su danas na svom terenu u Kragujevcu Spartak 2:0, u devetom kolu Super lige Srbije.Strelci za domaći tim bili su Luaj Ben Hasine iz penala u 18. i Ester Sokler u 82. minutu. Radnički 1923 je četvrti sa 12 bodova, a Spartak je na poslednjem, 16. mestu sa šest bodova. U narednom kolu, Radnički 1923 će gostovati Novom Pazaru, dok će Spartak u Subotici dočekati Napredak.