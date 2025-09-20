Ivanović, Basta, Žigić, Milijaš, Smiljanić i mnogi asovi: Pogledajte ko je sve došao da se oprosti od Dekse

Mondo pre 28 minuta  |  Dušan Ninković,
Ivanović, Basta, Žigić, Milijaš, Smiljanić i mnogi asovi: Pogledajte ko je sve došao da se oprosti od Dekse

Oproštaj od Dejana Milovanovića na stadionu "Rajko Mitić".

Na mestu gde je nekada nosio kapitensku traku održava se komemoracija u čast bivšeg fudbalera koji je preminuo od posledica srčanog udara usred utakmice. Na oproštaj su došli mnogi bivši fudbaleri i asovi, igrači koji su ga poznavali, sa kojima je igrao i protiv kojih je igrao. Tu su Branislav Ivanović, Nikola Žigić, Nenad Milijaš, Dušan Basta, Nikola Lazetić, Milan Smiljanić, Dušan Anđelković, Dragan Bogavac, Slavoljub Đorđević, Fabio da Silva... Njegova smrt i
