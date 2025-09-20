Snažan zemljotres pogodio Grčku: Treslo se najveće ostrvo

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
Zemljotres magnitude 4.3 stepeni Rihtera zabeležen je u 07:01 časova na području Krita u Grčkoj.

Prema pisanju EMSC-a, zemljotres je zabeležen 41 kilometar od grada Retimno. Epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.08 i dužine 24.19. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 26 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. BONUS VIDEO: ( Blic/MONDO)
