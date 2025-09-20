Rusija negira da je povredila vazdušni prostor Estonije

N1 Info pre 36 minuta  |  Beta
Rusija negira da je povredila vazdušni prostor Estonije
Rusko Ministarstvo odbrane negiralo je jutros da su tri vojna aviona povredila vazdušni prostor Estonije nakon što su avioni NATO-a u petak presreli tri ruska aviona. "U petak, 19. septembra tri ruska lovca MiG-31 izvršila su planirani let iz Karelije do aerodroma u Kalinjingradskoj oblasti", ruskoj enklavi koja se nalazi između Litvanije i Poljske, saopštilo je ministarstvo na Telegramu. "Let je izveden u strogom skladu sa međunarodnim pravilima korišćenja
Bura nakon što su ruski lovci upali u estoniju: Oglasile se Rusija i Amerika, NATO zemlja poručila Moskvi: "Setite se šta je…

Blic pre 46 minuta
Zbog ruske provokacije Estonija aktivirala članak 4. NATO sporazuma

SEEbiz pre 21 minuta
"Bili su primorani da pobegnu": Premijer Estonije traži konsultacije po članu 4 NATO-a zbog ruskih aviona: Strahuju za…

Blic pre 5 sati
"Ne volim kada se to desi": Tramp o ruskom upadu u vazdušni prostor Estonije: Može biti veliki problem!

Blic pre 9 sati
