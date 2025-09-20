BLOG UŽIVO Sprema se Vojna parada na Novom Beogradu, studenti se okupljaju u 10 časova na kružnom toku

Nova pre 12 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
Danas se od 11 sati na Novom Beogradu održava Vojna parada "Snaga jedinstva", a prema procenama Ministarstva odbrane, očekuje se 10.000 učesnika.

Studenti u blokadi najavili su ranije da će pružiti podršku vojnicima u vidu okupljanja, kako bi im pokazali da su uz njih. Sve najnovije informacije u vezi sa današnjim aktivnostima pratite u BLOGU UŽIVO na Nova.rs. Komandant Garde Vojske Srbije brigadni general Željko Furundžić rekao je za RTS da će "svečani stroj garde dočekati Aleksandra Vučića". "U svečanom stroju garde, po prvi put će se naći i njena konjička jedinica, konjički vod garde", rekao je on.
