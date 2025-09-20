Glumac negirao da je učestvovao u prebijanju taksiste

Pred Višim javnim tužilaštvom u Čačku saslušani su glumac Vladimir J. i njegov brat R.J. zbog sumnje u ubistvo taksiste Dejana S.

Glumac negira umešanost, dok se brat branio ćutanjem, a treći osumnjičeni je još u bekstvu. Pred Višim javnim tužilaštvom u Čačku, danas su saslušani glumac Vladimir J. (35) i njegov brat R.J. (33) kojima se sumnjiče da su umešani u tuču nakon koje je Čačanin Dejan S. (50) preminuo u Opštoj bolnici u Čačku. Pred tužiocem VJT Jasminom Lazović danas se nije pojavio treći osumnjičeni u ovom događaju, jer policija za njim još uvek traga. Trojici osumnjičenih se na