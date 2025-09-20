Tramp: Si Đinping je odobrio sporazum o TikToku

Amerika će dobiti naknadu od više milijardi dolara kao deo sporazuma koji uključuje TikTok

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, tokom telefonskog razgovora, složio da se odobri sporazum o TikToku. „On je odobrio sporazum o TikToku”, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi Rojters. Tramp je dodao da bi „to mogla biti formalnost” u postizanju kasnijeg potpisivanja sporazuma. Očekuje se da će vlada Sjedinjenih Američkih Država dobiti naknadu od više milijardi dolara kao deo