Tramp: Si Đinping je odobrio sporazum o TikToku

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, tokom telefonskog razgovora, složio da se odobri sporazum o TikToku. "On je odobrio sporazum o TikToku", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi Rojters.

Tramp je dodao da bi "to mogla biti formalnost" u postizanju kasnijeg potpisivanja sporazuma. Očekuje se da će vlada Sjedinjenih Američkih Država dobiti naknadu od više milijardi dolara kao deo sporazuma koji uključuje TikTok, objavio je u petak Volstrit džurnal, pozivajući se na izvore koji su upoznati sa tim pitanjem. Investitori u sporazumu sa TikTokom bi platili ovu naknadu vladi SAD u zamenu za olakšavanje pregovora sa Kinom. (Telegraf.rs/Tanjug)