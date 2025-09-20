Megaspektakl apsurda i mogućeg bankrota

Pompa k’o nikad

Nakon Pionirskog parka i platoa ispred Narodne skupštine, okupiranih šatorima „ćacija“, vlast je anektirala i Park Ušće, zauzevši ga tenkovima, kamionima i drugom ratnom mašinerijom. Muzej savremene umetnosti je zatvoren, zaposleni se legitimišu pri dolasku na posao, a šetačima pored Save ulazak u park preče kilometri žičane ograde, i mnoštvo momaka sumnjivog izgleda. Na mnogim banderama ugrađene su kamere. Zaposednuto je i nebo helikopterima i borbenim avionima,