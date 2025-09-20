Megaspektakl apsurda i mogućeg bankrota

Megaspektakl apsurda i mogućeg bankrota

Pompa k’o nikad

Nakon Pionirskog parka i platoa ispred Narodne skupštine, okupiranih šatorima „ćacija“, vlast je anektirala i Park Ušće, zauzevši ga tenkovima, kamionima i drugom ratnom mašinerijom. Muzej savremene umetnosti je zatvoren, zaposleni se legitimišu pri dolasku na posao, a šetačima pored Save ulazak u park preče kilometri žičane ograde, i mnoštvo momaka sumnjivog izgleda. Na mnogim banderama ugrađene su kamere. Zaposednuto je i nebo helikopterima i borbenim avionima,
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Danas pre 6 sati
Američki magazin hvali Srbiju! Fk-3 transformisao PVO mrežu u jednu od najmoćnijih na kontinentu (video)

Alo pre 4 sati
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

BBC News pre 6 sati
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Radio 021 pre 6 sati
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Južne vesti pre 6 sati
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

NIN pre 6 sati
„Poludesmo svi“: Kakve reakcije kod građana izazivaju svakodnevni zvuci borbenih aviona i helikoptera?

Danas pre 7 sati
Danas vojna parada na Novom Beogradu

Beta pre 33 minuta
Megaspektakl apsurda i mogućeg bankrota

Radar pre 33 minuta
Vremeplov: Rođen Atanasije Stojković

RTV pre 13 minuta
Protesti podrške Pavlu Cicvariću i Bogdanu Jovičiću: U Pirotu šetnja „u lancima“, Novosađani blokirali tri raskrsnice, Užičani…

Danas pre 38 minuta
Uvek u korist Prirode

Radar pre 33 minuta