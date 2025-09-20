Ovo društvo treba da se izleči od nasilja, a istina je lekovita

Očekujem da se vlast promeni na izborima i da se za to izuzetno dobro pripremimo i organizujemo, da se ispune studentski zahtevi i da imamo slobodne medije. Kad se sruši korupcionaška struktura, pitanje je šta će ostati. Neće biti lako, dug put nas čeka

U hrvatskoj prestonici nedavno je bila premijera predstave Lijepi interijeri: Zagreb, o ratnim prinudnim iseljavanjima. U produkciji Arterarija igraju dve dive, kako je objavila hrvatska štampa, a kako je zapisao Miljenko Jergović, „igraju oči Alme Price i Dragane Varagić, skupa s očima publike, koja nije imala namjeru igrati, koja možda i nije željela da joj se ovo dogodi. A dogodio se neki vrlo snažan emocionalni udar, nešto što se u kazalištu inače vrlo teško