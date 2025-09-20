Adriana Vilagoš cilja prvu medalju na seniorskom Svetskom prvenstvu

RTV pre 39 minuta  |  RTS
Adriana Vilagoš cilja prvu medalju na seniorskom Svetskom prvenstvu

BEOGRAD - Adriana Vilagoš prva je atletičarka Srbije koja će se boriti u finalu Svetskog prvenstva u Tokiju. U borbu za medalju u disciplini bacanje koplja kreće od 14.05 časova. Direktan prenos je na Drugom programu RTS-a.

Atletičarka Adriana Vilagoš izborila je novo finale na velikim takmičenjima, ali prvo na Svetskom prvenstvu u seniorskoj kategoriji. Hitac od 66,06 metara, koji je Vilagoš bacila u trećoj seriji, najdalji je hitac kvalifikacija i njen treći najduži u karijeri. Samo je šest takmičarki uspelo da prebaci kvalifikacionu normu za direktan prolazak u finale od 62,50 metara. Prolazak u finale osiguralo je pet od šest finalistkinja Dijamantske lige, koje su se pre tri
Ključne reči

AtletikaSvetsko prvenstvoRTSTokioTokijoAdriana Vilagoš

