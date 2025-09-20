Memorijalni turnir „Radomir Antić“ na Zlatiboru i u Užicu

Peti Memorijalni fudbalski turnir „Radomir Antić“ počeo je sinoć na Zlatiboru i završiće se u Užicu, 21. septembra.

Radomir Antić Foto: Nenad Kovačević Kvalifikacione utakmice igraju se danas na terenima Turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor, a sutra od 11 do 14 časova slede polufinalne i finalne utakmice na stadionu „Radomir Antić“ u Užicu. Takmičenje je ove godine pozivnog karaktera i učestvuje osam ekipa dečaka i devojčica rođenih 2013. godine, kategorija U13. Na turniru će učestvovati osam fudbalskih klubova: Real Oviedo (Španija), Pelister (Severna Makedonija), Tampa