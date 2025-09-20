Potpredsjednik RS-a potpisao uredbu o proglašenju zakona, službeno potvrđeno da Dodik više nije predsjednik RS-a

BANJA LUKA - Potpredsjednik Republike Srpske (RS) iz reda hrvatskog naroda Davor Pranjić (HDZ BiH) potpisao je uredbu o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutarnjim poslovima, čime je službeno potvrđeno da je Milorad Dodik na njega prenio svoje ovlasti.

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (SIP Bosne i Hercegovine) na temelju pravomoćne presude Suda Bosne i Hercegovine, oduzelo je Dodiku mandat predsjednika RS-a. Uredba o proglašenju s cijelim tekstom zakona objavljena je u današnjem Službenom glasniku RS-a. Iako su Dodik i vladajuća koalicija odbacili odluku CIK-a o oduzimanju predsjedničkog mandata i raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS-a 23. studenog, činjenica da je potpredsjednik