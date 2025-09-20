Potpredsjednik RS-a potpisao uredbu o proglašenju zakona, službeno potvrđeno da Dodik više nije predsjednik RS-a

SEEbiz pre 24 minuta
Potpredsjednik RS-a potpisao uredbu o proglašenju zakona, službeno potvrđeno da Dodik više nije predsjednik RS-a

BANJA LUKA - Potpredsjednik Republike Srpske (RS) iz reda hrvatskog naroda Davor Pranjić (HDZ BiH) potpisao je uredbu o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutarnjim poslovima, čime je službeno potvrđeno da je Milorad Dodik na njega prenio svoje ovlasti.

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (SIP Bosne i Hercegovine) na temelju pravomoćne presude Suda Bosne i Hercegovine, oduzelo je Dodiku mandat predsjednika RS-a. Uredba o proglašenju s cijelim tekstom zakona objavljena je u današnjem Službenom glasniku RS-a. Iako su Dodik i vladajuća koalicija odbacili odluku CIK-a o oduzimanju predsjedničkog mandata i raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS-a 23. studenog, činjenica da je potpredsjednik
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Opozicija u Republici Srpskoj: Prenosom ovlašćenja na potpredsednika, Dodik priznao sudsku presudu

Opozicija u Republici Srpskoj: Prenosom ovlašćenja na potpredsednika, Dodik priznao sudsku presudu

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i HercegovinaMilorad DodikIzboriHDZ

Svet, najnovije vesti »

„Bila sam razočarana u Bajdena“: Gardijan otkriva detalje autobiografije Kamale Haris

„Bila sam razočarana u Bajdena“: Gardijan otkriva detalje autobiografije Kamale Haris

Danas pre 10 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Dnjepar pod ruskim udarom - pogođena stambena zgrada; Moskva demantuje optužbe iz Talina o narušavanju…

UKRAJINSKA KRIZA: Dnjepar pod ruskim udarom - pogođena stambena zgrada; Moskva demantuje optužbe iz Talina o narušavanju vazdušnog prostora

RTV pre 10 minuta
Brutalno! Eksplozije odjekuju, nebo u plamenu! Hitno zatvoren aerodrom, Ukrajinci gađali ključne ruske strateške objekte…

Brutalno! Eksplozije odjekuju, nebo u plamenu! Hitno zatvoren aerodrom, Ukrajinci gađali ključne ruske strateške objekte, ljudi snimali! (foto/video)

Kurir pre 15 minuta
Dnjepar pod ruskim udarom – pogođena stambena zgrada; Moskva demantuje optužbe iz Talina o narušavanju vazdušnog prostora

Dnjepar pod ruskim udarom – pogođena stambena zgrada; Moskva demantuje optužbe iz Talina o narušavanju vazdušnog prostora

RTS pre 15 minuta
"Sultan" stiže u Vašington Tramp sprema veliki zaokret, odbačeni saveznik ima spisak želja

"Sultan" stiže u Vašington Tramp sprema veliki zaokret, odbačeni saveznik ima spisak želja

Alo pre 10 minuta