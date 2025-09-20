Debakl Meklarena u kvalifikacijama, Ferstapenu pol pozicija u Bakuu

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
Debakl Meklarena u kvalifikacijama, Ferstapenu pol pozicija u Bakuu

Vozač Red Bula Maks Ferstapen startovaće sa pol pozicije u trci Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana u Bakuu, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

Aktuelni šampion sveta je do pol pozicije došao rezultatom 1:41,117 minuta. Sa drugog mesta startovaće vozač Vilijamsa Karlos Sainc koji je imao 0,478 sekundi zaostatka, a sa trećeg vozač RB-a Liam Loson koji je imao 0,590 sekundi zaostatka. Vozač Mercedesa Kimi Antoneli zauzeo je četvrto mesto, a peti je bio njegov timski kolega Džordž Rasel. Sa šestog mesta startovaće vozač Red Bula Juki Cunoda, a sa sedmog vozač Meklarena Lando Noris. Osmo mesto zauzeo je vozač
