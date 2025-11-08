"Biće teško, ali idemo hrabro i odlučno" Mladi vezista Torlaka najavio sudar sa Radničkim: "Verujemo u sebe!"

Fudbalere FK Torlak ovog vikenda očekuje teško gostovanje ekipi Radničkog Novi Beograd u okviru Srpske lige Beograd.

Nakon pobede nad PKB-om, ekipa Torlaka želi da nastavi uspešan niz i pokaže da forma ide uzlaznom putanjom. Pred utakmicu, svoje utiske za sajt kluba, podelio je Danilo Šćekić, jedan od mladih i talentovanih fudbalera Torlaka, koji je u prethodnom kolu bio u startnoj postavi i opravdao poverenje trenera. „Prošlu utakmicu sam započeo u prvih 11, dobio sam poverenje trenera i trudio se da to opravdam. Naredna utakmica biće teško gostovanje, ali verujemo u sebe. Treba