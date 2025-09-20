Adriana Vilagoš: Nedostaje kockica do savršenog mozaika

Adriana Vilagoš najboljim rezultatom kvalifikacija u bacanju koplja (66,06 m) prošla u današnje finale

Dve najmlađe srpske atletičarke, 20–godišnja Angelina Topić u skoku uvis (prekjuče) i 21-godišnja Adriana Vilagoš u bacanju koplja (juče), plairale su se kao najbolje u finale svojih disciplina na Prvenstvu sveta u Tokiju. Uspelo im je ono što nije ostatku sekstetu Orlova od 13. septembra: Arminu Sinančeviću (bacanje kugle), Milici Gardašević (skok udalj), Ivani Španović (troskok) i Mariji Vučenović (bacanje koplja), koji su takmičenje završili u kvalifikacijama.