Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

U poslednjem pokušaju bacila je 61,20 metara

Srpskinja Adriana Vilagoš zauzela je osmo mesto u finalu Svetskog prvenstva u Tokiju u disciplini bacanje koplja. Vilagoš je najbolji hitac imala u četvrtoj seriji kada je bacila 61,29 metara. Adriana je u prvoj seriji imala rezultat 52,93 metra, u drugom pokušaju 57,31, zatim je u trećoj seriji koplje bacila 60,00 metara, a u petom, poslednjem pokušaju imala je rezultat 61,20 metara. Vilagoš je u petak kvalifikacijama imala najbolji rezultat od svih takmičarki
