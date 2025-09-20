Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

U poslednjem pokušaju bacila je 61,20 metara

Srpskinja Adriana Vilagoš zauzela je osmo mesto u finalu Svetskog prvenstva u Tokiju u disciplini bacanje koplja. Vilagoš je najbolji hitac imala u četvrtoj seriji kada je bacila 61,29 metara. Adriana je u prvoj seriji imala rezultat 52,93 metra, u drugom pokušaju 57,31, zatim je u trećoj seriji koplje bacila 60,00 metara, a u petom, poslednjem pokušaju imala je rezultat 61,20 metara. Vilagoš je u petak kvalifikacijama imala najbolji rezultat od svih takmičarki