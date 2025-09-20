Sajber napad na aerodrome širom Evrope: Otkazani mnogi letovi

Aerodromi širom Evrope, uključujući Hitrou u Londonu, suočavaju se sa kašnjenjima i otkazivanjima letova zbog "tehničkog problema" koji je uticao na sisteme za prijavu i ukrcavanje.

Iako su početne informacije bile nejasne, kasnije je potvrđeno da je uzrok poremećaja sajber napad, piše Skaj njuz. Briselski aerodrom je zvanično saopštio da je napad usmeren na preduzeće koje pruža sisteme za prijavu i ukrcavanje za brojne avio-kompanije. Kao rezultat, deset letova je otkazano, a 17 letova je kasnilo duže od sat vremena. Aerodrom je naglasio da je još rano reći kada će problem biti rešen i da bi putnici trebalo da potvrde status svojih letova