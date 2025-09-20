Sajber napad izazvao velike poremećaje i otkazivanja letova na glavnim evropskim aerodromima

Naslovi.ai pre 1 sat
Sajber napad izazvao velike poremećaje i otkazivanja letova na glavnim evropskim aerodromima

Napad na sistem za prijavu i ukrcavanje putnika doveo do otkazivanja polovine letova na aerodromu u Briselu i poremećaja na aerodromima u Londonu, Berlinu i Dablinu.

U večernjim časovima 19. septembra došlo je do sajber napada na provajdera Collins Aerospace, koji obezbeđuje sisteme za prijavu i ukrcavanje na aerodromima u Briselu, Londonu (Hitrou), Berlinu i Dablinu. Napad je onesposobio automatizovane sisteme, primoravajući prelazak na ručne procedure, što je izazvalo kašnjenja i otkazivanja letova. Politika N1 Info BBC News

Kompanija Collins Aerospace potvrdila je tehnički problem u svom MUSE softveru, koji je ograničio elektronsku prijavu putnika i ostavljanje prtljaga. Aerodromi su apelovali na putnike da provere status letova pre dolaska. Danas Radio 021 Aero.rs

Briselski aerodrom je saopštio da će zbog poremećaja izazvanih napadom biti otkazano 50 odsto letova planiranih za 21. septembar, a avio-kompanije su zamoljene da otkažu polovine letova kako bi se izbegli dugi redovi i dodatna kašnjenja. Telegraf

Reakcije uključuju višesatna čekanja i značajne poremećaje u radu aerodroma, dok se spekuliše o mogućem poreklu napada, sa tvrdnjama da bi Rusija mogla biti odgovorna zbog prisustva velikih hakerskih grupa. Blic Danas

