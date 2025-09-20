Zaharova ima savet za litvansku ministarku odbrane: Neka se bavi onim što joj je struka

Zaharova ima savet za litvansku ministarku odbrane: Neka se bavi onim što joj je struka

Rusija želi ministru odbrane Litvanije Dovile Šakalene, koja je magistar sudske psihologije, da se ostvari u svojoj struci, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ovaj komentar usledio je posle izjave Šakalene o tome bi NATO mogao da obara ruske lovce. Šakalene je ranije na društvenim mrežama napisala, povodom navodnog ulaska ruskih aviona u vazdušni prostor Estonije, da je operacija „Istočna straža" odavno trebalo da bude sprovedena. Ministarstvo odbrane Rusije odbacilo je optužbe Estonije da je narušila njen vazdušni prostor saopštivši da su ruski lovci MiG-31 izvršili planirani let iz Karelije u Kalinjingradsku oblast, ne
