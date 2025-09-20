Cene kafe arabika pale su na najniži nivo u poslednjih mesec dana - 3,6 dolara po funti, što je oko osam dolara (6,8 evra) po kilogramu.

Do toga je došlo nakon vesti da američki parlamentarci pripremaju zakon o izuzeću uvoza kafe od tarifa, koje su uvedene u januara 2017. godine, preneo je Trejding ekonomiks. Predstavnici obe stranke u američkom Kongresu, i republikanci i demokrate, podržavaju predlog koji bi obuhvatio prženu kafu, kao i onu bez kofeina i nusproizvode. Čak i ako ga Kongres usvoji, predlog bi i dalje zahtevao verifikaciju američkog predsednika Donalda Trampa. Tržišta kafe su bila