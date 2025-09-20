Nakon navoda da je u vezi sa Mladenom Mijatovićem, oglasila se Antonela Jelić: Otkrila je u kakvom su odnosu

Mladen Mijatović vratio se u Srbiju i na televiziju Pink, a šuškalo se da je pronašao novu ljubav.

Kako su preneli domaći mediji, novinar je sreću pronašao kraj mlađe koleginice Antonele Jelić koja radi na istoj televiziji. Nakon navoda da su njih dvoje u vezi, oglasila se i Antonela. Ona je otkrila svoju stranu priče. - Prinuđena sam da se oglasim povodom informacija koje su se pojavile u medijima. Mladen Mijatović je moj kolega i nas dvoje nismo u vezi. Ne znam zbog čega i na osnovu čega su se pojavile takve priče koje mi remete privatni život i stavljaju u