Ova devojka piše istoriju srpskog fudbala: Jelena ima jednu od najvažnijih uloga na 177. večitom derbiju

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs
Ova devojka piše istoriju srpskog fudbala: Jelena ima jednu od najvažnijih uloga na 177. večitom derbiju

Pred nama je najvažnija svetkova srpskog fudbala, duel večitih rivala, gde će po 177. put snage u prvenstvu odmeriti Partizan i Crvena zvezda.

Ovo je i borba za prvo mesto u Superligi Srbije, jer Partizan trenutno ima bod više od Zvezde, ali i meč više. Kao i uvek, večti derbi donosi posebne tenzije, pa neće biti lako ni igračima, trenerima, navijačima, a možda najteže biće sudijama. Glavni arbitar je Nenad Minaković, kojem će pomagati Nikola Borović i Boško Božović, a posao će mu biti olakšan, kao na jednom od prethodnih derbija kada je baš on delio pravdu, jer je imao asistenciju iz VAR sobe. Tada ga je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Prvi derbi sezone: Ko je favorit pred duel u Humskoj?

Prvi derbi sezone: Ko je favorit pred duel u Humskoj?

Nedeljnik pre 23 minuta
Partizan - crvena zvezda: Sve spremno za spektakl u Humskoj! Čekaju se startne postave za 177. večiti derbi

Partizan - crvena zvezda: Sve spremno za spektakl u Humskoj! Čekaju se startne postave za 177. večiti derbi

Kurir pre 3 minuta
Jelena ispisuje istoriju: Važna uloga na Večitom derbiju!

Jelena ispisuje istoriju: Važna uloga na Večitom derbiju!

Hot sport pre 1 sat
Partizan ili Zvezda? Neka bude dobar fudbal!

Partizan ili Zvezda? Neka bude dobar fudbal!

Sputnik pre 3 sata
RK Vranje se pojačao pred Metaloplastiku: Stigao pivotmen Leovac

RK Vranje se pojačao pred Metaloplastiku: Stigao pivotmen Leovac

Vranje news pre 4 sati
Ko je Jelena Cvetković koja kroji sudbinu Zvezdi i Partizanu? Biće pod posebnom lupom u 177. večitom derbiju

Ko je Jelena Cvetković koja kroji sudbinu Zvezdi i Partizanu? Biće pod posebnom lupom u 177. večitom derbiju

Mondo pre 4 sati
Isprsila se golobrada družina, kako protiv šampiona?

Isprsila se golobrada družina, kako protiv šampiona?

Sportske.net pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanFudbalski sudijaSuperligaderbiFk PartizanSudija

Sport, najnovije vesti »

Adriana Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Adriana Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

RTV pre 13 minuta
Adriana Vilagoš zauzela osmo mesto na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Adriana Vilagoš zauzela osmo mesto na Svetskom prvenstvu u Tokiju

BBC News pre 8 minuta
Prvi derbi sezone: Ko je favorit pred duel u Humskoj?

Prvi derbi sezone: Ko je favorit pred duel u Humskoj?

Nedeljnik pre 23 minuta
Adriana Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Adriana Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

RTS pre 18 minuta
Adriana Vilagoš zauzela osmo mesto na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Adriana Vilagoš zauzela osmo mesto na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Danas pre 8 minuta