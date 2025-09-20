Spektakl u Humskoj: Evo gde možete gledati utakmicu Partizan - Crvena zvezda

VREME je za prvi ovosezonski večiti derbi. Partizan i Crvena zvezda igraju u 9. kolu Superlige Srbije, a evo gde možete gledati utakmicu.

FOTO: M. Vukadinović Najveća utakmica srpskog fudbala biće prenošena na "TV Arena premium 1" od 19 časova i igra se u Humskoj. Takođe, utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti". Crno-beli u ovaj duel ulaze kao lideri na tabeli sa 19 bodova, imaju jedan više od crveno-belih, ali i utakmicu više. Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“