Jedna osoba se nagutala dima! 25 vatrogasaca gasilo požar na Konjarniku

Alo pre 1 sat
Jedna osoba se nagutala dima! 25 vatrogasaca gasilo požar na Konjarniku

Kako je preneo RTS, jedna osoba je prevezena na Vojno-medicinsku akademiju jer se nagutala dima

Požar u stanu u soliteru u Ustaničkoj ulici na Konjarnikuje ugašen, a vatrogasci i dalje dežuraju za slučaj da se vatra ponovo rasplamsa. U gašenju požara je učestvovalo 25 vatrogasaca-spasilaca sa sedam vatrogasnih vozila. Kako je preneo RTS, jedna osoba je prevezena na Vojno-medicinsku akademiju jer se nagutala dima. (Tanjug) BONUS VIDEO
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Mediji: Ugašen požar na Konjarniku, jedna osoba zbrinuta

Mediji: Ugašen požar na Konjarniku, jedna osoba zbrinuta

Novi magazin pre 58 minuta
Ugašen požar u soliteru na Konjarniku: Jedna osoba prevezena na VMA jer se nagutala dima

Ugašen požar u soliteru na Konjarniku: Jedna osoba prevezena na VMA jer se nagutala dima

Euronews pre 1 sat
Ugašen požar u beogradskom soliteru

Ugašen požar u beogradskom soliteru

RTS pre 1 sat
Ugašen požar na Konjarniku: Jedna osoba prevezena na VMA

Ugašen požar na Konjarniku: Jedna osoba prevezena na VMA

Mondo pre 1 sat
Ugašen požar u soliteru na konjarniku: S vatrenom stihijom borilo se 25 vatrogasaca, jedna osoba prevezena na VMA

Ugašen požar u soliteru na konjarniku: S vatrenom stihijom borilo se 25 vatrogasaca, jedna osoba prevezena na VMA

Kurir pre 1 sat
Ugašen požar u soliteru na Konjarniku: Jedna osoba se nagutala dima

Ugašen požar u soliteru na Konjarniku: Jedna osoba se nagutala dima

Telegraf pre 2 sata
Požar u soliteru na Zvezdari: Gori stan u Ulici Rebeke Vest, jedna osoba prevezena na VMA (VIDEO)

Požar u soliteru na Zvezdari: Gori stan u Ulici Rebeke Vest, jedna osoba prevezena na VMA (VIDEO)

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSTanjugpožar

Društvo, najnovije vesti »

Dekanka Kovačević: Univerzitet ne sedi skrštenih ruku, EU mora da reaguje

Dekanka Kovačević: Univerzitet ne sedi skrštenih ruku, EU mora da reaguje

Danas pre 4 minuta
Leto, zbogom! Sutra zvanično počinje jesen: Evo u koliko sati se menja godišnje doba

Leto, zbogom! Sutra zvanično počinje jesen: Evo u koliko sati se menja godišnje doba

Blic pre 4 minuta
U Evropi neće biti mira, dok demokratija ne zavlada na njenim obodima: Dnevnik reditelja Boška Savkovića

U Evropi neće biti mira, dok demokratija ne zavlada na njenim obodima: Dnevnik reditelja Boška Savkovića

Danas pre 1 sat
Penzioneraj 2

Penzioneraj 2

Danas pre 1 sat
Detetu ste nešto zabranili, a onda su došli baba i deda i sve mu dopustili?! Roditelji, spremite se za šok istinu: Evo šta…

Detetu ste nešto zabranili, a onda su došli baba i deda i sve mu dopustili?! Roditelji, spremite se za šok istinu: Evo šta kaže struka

Blic pre 1 sat