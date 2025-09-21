Jedna osoba se nagutala dima! 25 vatrogasaca gasilo požar na Konjarniku

Kako je preneo RTS, jedna osoba je prevezena na Vojno-medicinsku akademiju jer se nagutala dima

Požar u stanu u soliteru u Ustaničkoj ulici na Konjarnikuje ugašen, a vatrogasci i dalje dežuraju za slučaj da se vatra ponovo rasplamsa. U gašenju požara je učestvovalo 25 vatrogasaca-spasilaca sa sedam vatrogasnih vozila. Kako je preneo RTS, jedna osoba je prevezena na Vojno-medicinsku akademiju jer se nagutala dima. (Tanjug)