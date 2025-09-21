Tramp ukazao na licemerje Evrope "Hoćete kraj rata u Ukrajini? Učinite to odmah!"

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je pozvao evropske zemlje da prestanu da kupuju naftu od Rusije. On smatra da će smanjenje njene tržišne cene okončati ukrajinski sukob

"Evropljani kupuju naftu od Rusije, a to ne bi trebalo da se dešava, zar ne?", rekao je Tramp na večeri u Maunt Vernonu, u Virdžiniji. Obratio se stalnom predstavniku SAD pri NATO-u Metu Vitakeru, koji je bio prisutan u prostoriji, i naložio mu da pojača pritisak na Evropu. "Moraju da prestanu da kupuju naftu od Rusije, razgovarajte sa njima, Met“, rekao je Tramp, naglašavajući da "Met neće dozvoliti da se ovo ponovi". Tramp je obećao povećanje proizvodnje nafte u