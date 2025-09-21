Obradović: "Zadovoljan sam kako su igrači odgovorili na situaciju na terenu"

Trener Partizana govorio je na konferenciji za medije posle pobede nad Sidnej Kingsima.

Pre trenera Partizana svoje impresije je izneo Karlik Džons, koji je postigao odlučujuće poene na utakmici. "Naši navijači su fantastični i ima ih svuda. Iako mi je ovo druga sezona u Partizanu i uvek očekujem da ćemo imati podršku sa tribina gde god da igramo u svetu, opet se iznova oduševim na svakoj narednoj utakmici. Tako je bilo i ovde u Australiji, gde god se okreneš crno-beli dresovi i zastave... Osećaj je fantastičan kada tim otputuje toliko hiljada