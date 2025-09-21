Šta bi bilo da je on igrao od starta za Partizan, a da drugi nije izašao?

Čitaoci B92.sporta izabrali su najbolje aktere 177. "večitog" derbija iz tabora crno-belih.

Na stadionu u Humskoj, Crvena zvezda je pobedila Partizan rezultatom 2:1. Iako meč nije počeo od prvog minuta, bugarski fudbaler Janis Karabeljov je dobio drugu najvišu ocenu (3,35). Ispred njega je ostao samo strelac jedinog gola za domaćina Jovan Milošević (3,42). Karabeljov se istakao sjajnom intervencijom po ulasku u igru, kada je akrobatskom reakcijom sprečio siguran pogodak Zvezde. O njegovom značaju je posle meča pričao trener Srđan Blagojević. "Karabeljov