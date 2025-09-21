Velika Britanija, Kanada i Australija priznale Palestinu kao državu

BBC News pre 1 sat

BBC Britanski premijer Kir Starmer tokom obraćanja javnosti povodom priznanja palestinske države

Velika Britanija priznala je Palestinu kao državu, a premijer Kir Starmer rekao je da je „došao trenutak" za takvu odluku.

„Usred sve većih strahota na Bliskom istoku, radimo kako bismo održali mogućnost postizanja mira i rešenja dve države.

„To podrazumeva siguran i bezbedan Izrael pored održive palestinske države - u ovom trenutku nemamo nijedno od toga", rekao je u video obraćanju u nedelju, 21. septembra.

Starmer je dodao da priznanje „nije nagrada za Hamas" i pozvao na momentalno oslobađanje talaca.

Nešto ranije Palestinu su priznale Kanada i Australija, a sličan potez najavila je Francuska na Generalnoj sednici Ujedinjenih nacija, koja počinje u ponedeljak u Njujorku.

Portugalski zvaničnici ranije su rekli da će isto u nedelju objaviti priznanje Palestine.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio je ovakve poteze nazivajući ih „nagrađivanjem terorista" Hamasa, koji su u napadu 7. oktobra 2023. godine ubili oko 1.200 ljudi na muzičkom festivalu Nova.

To je bio okidač za početak izraelske vojne ofanzive na Gazu.

Porodice otetih u napada Hamasa navele su ranije u otvorenom pismu Kiru Starmeru da priznanje „usložnjava napore da se njihovi voljeni vrate kućama".

Sjedinjene Američke Države, najmoćniji saveznik i najveći snabdevač Izraela oružjem, protive se priznanju Palestine, što je ponovio i predsednik Donald Tramp tokom prošlonedeljne posete Velikoj Britaniji, rekavši da se ne slaže sa Starmerom po ovom pitanju.

Najmanje 145 od 193 UN članica su priznale ili najavile da će je priznati, pokazuju podaci agencije Frans pres (AFP).

Ovo je prelomni trenutak za palestinsku državnost pošto su najmoćnije zapadne države dugo tvrdile da priznanje treba da bude deo mirovnih pregovora sa Izraelom.

Međutim, sve veći broj dugogodišnjih saveznika menja odnos prema Izraelu kako njegova vojska pojačava ofanzivu na Gazu.

Od početka vojne intervencije, u Gazi je, prema podacima Hamasovog Ministarstva zdravlja, ubijeno više od 65.000 civila, veliki deo infrastrukture je potpuno uništen, a nedostatak hrane stvorio je jednu od najvećih humanitarnih kriza.

U napadu Hamasa 7. oktobra pre dve godine ubijeno je oko 1.200 ljudi, dok je oteta 251 osoba. Izraelske vlasti veruju da je, od ukupnog broja, još 48 talaca u zatočeništvu u Gazi, od čega 20 njih više nije živo.

Zašto je Velika Britanija priznala Palestinu?

U objavi da Velika Britanija priznaje Palestinu, Kir Starmer je kazao da je kriza u Gazi sve veća.

„Glad i uništenje su potpuno nepodnošljivi", rekao je.

U Gazu ne stiže dovoljno pomoći, dodao je i pozvao izraelsku vladu da omogući dostavljanje neophodnih stvari.

Izrael je ranije odbacio tvrdnje da ograničava dostavljanje pomoći.

„Danas se pridružujemo grupi od 150 država koje priznaju Palestinu kao državu", rekao je premijer, dodajući da je taj potez „obećanje palestinskom i izraelskom narodu da budućnost može biti bolja".

Starmer, koji se sreo sa britanskim porodicama čije članove Hamas drži kao taoce, kazao je da svi zarobljeni moraju biti odmah oslobođeni i da će se Velika Britanija „boriti za njihov povratak kući".

Rešenje dve države je „potpuno suprotno od Hamasove vizije pune mržnje."

„Ovo rešenje nije nagrada za Hamas", jer Hamas ne može imati budućnost niti zauzimati poziciju u vlasti i bezbednosnim strukturama.

Zamenik britanskog premijera Dejvid Lami je rekao prethodno za BBC u nedelju da je vreme za priznanje Palestine.

Palestinska uprava, telo koje upravlja delovima Zapadne obale, poziva na priznanje palestinske države već neko vreme.

Lami je, međutim, kazao da priznanje neće nužno promeniti stanje na terenu.

„Da li će to nahraniti decu? Ne, neće, to je na humanitarnoj pomoći? Da li će to osloboditi taoce? To će morati da se reši kroz prekid vatre."

Upitan da li priznanje donosi propagandnu pobedu Hamasu, Lami je odgovorio da treba napraviti razliku između terorističke grupe i palestinskog naroda.

„Šta treba da kažemo deci buduće palestinske države?

„Da li da im kažemo da treba da čekamo savršene uslove pre nego što budemo mogli da priznamo Palestinu", dodao je.

Premijer Starmer najavio je u julu da njegova vlada planira da prizna palestinsku državu ako Izrael ne preduzme „značajne" korake, među kojima i prekid vatre u Gazi.

Britanska vlada našla se pod velikim pritiskom da promeni odnos prema Izraelu.

Svakog meseca hiljade ljudi protestovale su na ulicama, dok anketa javnog mnjenja objavljena u petak pokazuje da dve trećine Britanaca starosti od 18 do 25 godina podržava palestinsku državnost.

Kako je reagovao Izrael do sada?

U prvim reakcijama na priznanje Palestine, izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je to „ništa drugo do nagrada za džihadistički Hamas, ohrabren njegovim ogrankom Muslimanskog bratstva u Velikoj Britaniji".

„Lideri Hamasa su otvoreno priznali: ovo priznanje je direktni ishod, plod masakra od 7. oktobra", navedeno je u objavi na društvenoj mreži Iks.

U obraćanju francuskom predsedniku Emanuelu Makronu ranije prošle nedelje, premijer Benjamin Netanjahu rekao je da priznanjem palestinske države „sipa benzin na vatru antisemitizma".

„To nije diplomatija, to je umirivanje", kazao je dodajući da se tako „nagrađuje Hamasov terorizam" i „ojačava Hamasovo odbijanje da oslobodi taoce".

Francuska vlada je u odgovoru na ove tvrdnje navela da „sadašnje vreme zahteva ozbiljnost i odgovornost, a ne konfuziju i manipulaciju".

Netanjahu je kritikovao i australijskog premijera Entonija Albanezea jer je „izdao Izrael" i „napustio" australijsku jevrejsku zajednicu.

