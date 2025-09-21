Portugal zvanično priznao nezavisnost Palestine

Portugal je zvanično priznao nezavisnost palestinske države, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Paulo Rangel.

Portugal se time pridružuje Velikoj Britaniji, Kanadi i Australiji koje su danas takođe ozvaničile priznanje nezavisnosti Palestine. „Priznavanje države Palestine je ispunjenje fundamentalne, dosledne i široko prihvaćene politike“, rekao je Rangel novinarima u Njujorku, uoči godišnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), koje počinje sutra. Rangel je dodao da „Portugal zagovara rešenje o dve države kao jedini put ka pravednom i trajnom miru, miru