Portugal zvanično priznao nezavisnost Palestine

Nedeljnik pre 9 minuta
Portugal je zvanično priznao nezavisnost palestinske države, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Paulo Rangel.

Portugal se time pridružuje Velikoj Britaniji, Kanadi i Australiji koje su danas takođe ozvaničile priznanje nezavisnosti Palestine. „Priznavanje države Palestine je ispunjenje fundamentalne, dosledne i široko prihvaćene politike“, rekao je Rangel novinarima u Njujorku, uoči godišnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), koje počinje sutra. Rangel je dodao da „Portugal zagovara rešenje o dve države kao jedini put ka pravednom i trajnom miru, miru
Radio 021 pre 9 minuta
N1 Info pre 14 minuta
Blic pre 24 minuta
Serbian News Media pre 4 minuta
Mondo pre 19 minuta
B92 pre 9 minuta
Mondo pre 54 minuta
Blic pre 24 minuta
Blic pre 1 sat
Blic pre 44 minuta
Danas pre 1 sat
Blic pre 2 sata