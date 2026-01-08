Grejem: Tramp dao zeleno svetlo za predlog zakona o „paklenim sankcijama“ protiv Rusije

Danas pre 3 sata  |  S. D.
Grejem: Tramp dao zeleno svetlo za predlog zakona o „paklenim sankcijama“ protiv Rusije
Američki predsednik Donald Tramp dao je zeleno svetlo za predlog zakona o novim sankcijama protiv Rusije, rekao je autor inicijative, republikanski senator Lindzi Grejem. „Računam na snažnu dvostranačku podršku glasanju, nadam se već sledeće nedelje“, napisao je senator na društvenoj mreži X, prenosi The Moscow Times. „Nakon vrlo produktivnog sastanka danas sa predsednikom Trampom o raznim pitanjima, on je odobrio zakon o sankcijama Rusiji na kojem sam mesecima
