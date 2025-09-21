"Budućnost regiona leži u zajedničkoj bezbednosti"! Mandić: Pokazano jedinstvo srpskog naroda, posvedočena slavna istorija Srbije i Crne Gore

Predsednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić izjavio je da mu je bila izuzetna čast da prisustvuje paradi Vojske Srbije pod sloganom "Snaga jedinstva", na kojoj je, kako je naveo, pokazano jedinstvo srpskog naroda.

"Tim pre što je u svečanom defileu pokazano jedinstvo srpskog naroda, dok su na tribinama bili predstavnici brojnih savezničkih, partnerskih i prijateljskih zemalja, što je oličenje zajedništva i razumevanja", naveo je Mandić na platformi X. On i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, kako je rekao, posebno su ponosni i na činjenicu što su paradi prisustvovala dva oficira Generalštaba Vojske Crne Gore. "Jer je na taj način još jednom posvedočena slavna