"Budućnost regiona leži u zajedničkoj bezbednosti"! Mandić: Pokazano jedinstvo srpskog naroda, posvedočena slavna istorija Srbije i Crne Gore

Blic pre 48 minuta
"Budućnost regiona leži u zajedničkoj bezbednosti"! Mandić: Pokazano jedinstvo srpskog naroda, posvedočena slavna istorija…

Predsednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić izjavio je da mu je bila izuzetna čast da prisustvuje paradi Vojske Srbije pod sloganom "Snaga jedinstva", na kojoj je, kako je naveo, pokazano jedinstvo srpskog naroda.

"Tim pre što je u svečanom defileu pokazano jedinstvo srpskog naroda, dok su na tribinama bili predstavnici brojnih savezničkih, partnerskih i prijateljskih zemalja, što je oličenje zajedništva i razumevanja", naveo je Mandić na platformi X. On i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, kako je rekao, posebno su ponosni i na činjenicu što su paradi prisustvovala dva oficira Generalštaba Vojske Crne Gore. "Jer je na taj način još jednom posvedočena slavna
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Mandić i Knežević prisustvovali paradi, opozicija poručuje da je odluka Vojske Crne Gore da učestvuje „sramna“

Mandić i Knežević prisustvovali paradi, opozicija poručuje da je odluka Vojske Crne Gore da učestvuje „sramna“

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraNarodna partijaVojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

"Budućnost regiona leži u zajedničkoj bezbednosti"! Mandić: Pokazano jedinstvo srpskog naroda, posvedočena slavna istorija…

"Budućnost regiona leži u zajedničkoj bezbednosti"! Mandić: Pokazano jedinstvo srpskog naroda, posvedočena slavna istorija Srbije i Crne Gore

Blic pre 48 minuta
Kaži da li me ostavi

Kaži da li me ostavi

Radar pre 2 sata
Složni, ponosni i spremni! Gašić priredio svečanu večeru povodom uspešno realizovane vojne parade (foto)

Složni, ponosni i spremni! Gašić priredio svečanu večeru povodom uspešno realizovane vojne parade (foto)

Blic pre 1 sat
Predsednik izneo brojeve: Koliko je ljudi prisustvovalo vojnoj paradi u Beogradu, a koliko je protestovalo

Predsednik izneo brojeve: Koliko je ljudi prisustvovalo vojnoj paradi u Beogradu, a koliko je protestovalo

Danas pre 2 sata
Šeik iz Bahreina oduševljen vojnom paradom: Objavio snimke sa Vučićem na defileu (video)

Šeik iz Bahreina oduševljen vojnom paradom: Objavio snimke sa Vučićem na defileu (video)

Blic pre 3 sata