Mandić i Knežević prisustvovali paradi, opozicija poručuje da je odluka Vojske Crne Gore da učestvuje „sramna“

Danas pre 10 sati  |  Beta
Mandić i Knežević prisustvovali paradi, opozicija poručuje da je odluka Vojske Crne Gore da učestvuje „sramna“

Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izjavio je da je bila izuzetna čast prisustvovati današnjoj paradi Vojske Srbije pod sloganom „Snaga jedinstva“, dok je opozicija oštro kritikovala odluku vlasti da se na paradu pošalju dva vojnika Vojske Crne Gore.

Mandić je naveo da je u svečanom defileu „pokazano jedinstvo srpskog naroda, dok su na tribinama bili predstavnici brojnih savezničkih, partnerskih i prijateljskih zemalja, što je oličenje zajedništva i razumevanja“. On je rekao da su njegov kolega Milan Knežević i on posebno ponosni i na činjenicu što su današnjoj paradi prisustvovala dva oficira Generalštaba Vojske Crne Gore. „Jer je na taj način još jednom posvedočena slavna zajednička vojna istorija i tradicija
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Budućnost regiona leži u zajedničkoj bezbednosti"! Mandić: Pokazano jedinstvo srpskog naroda, posvedočena slavna istorija…

"Budućnost regiona leži u zajedničkoj bezbednosti"! Mandić: Pokazano jedinstvo srpskog naroda, posvedočena slavna istorija Srbije i Crne Gore

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraVojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

Dve decenije od plakata protiv Tomislava Nikolića: „Nekome Hag, nekome Havana“

Dve decenije od plakata protiv Tomislava Nikolića: „Nekome Hag, nekome Havana“

Danas pre 1 sat
NATO operacija „Istočni Stražar“

NATO operacija „Istočni Stražar“

Dojče vele pre 54 minuta
Nemačka: Šef unutrašnje obaveštajne službe biće Sinan Selen

Nemačka: Šef unutrašnje obaveštajne službe biće Sinan Selen

Dojče vele pre 54 minuta
Vučić se danas obraća javnosti povodom novih mera u korist građana Srbije

Vučić se danas obraća javnosti povodom novih mera u korist građana Srbije

Telegraf pre 1 sat
"Danas se poslovi završavaju bilateralno i sa velikim silama": Vučić ide u UN: Za Srbiju prilika da se čuje o KiM, velika…

"Danas se poslovi završavaju bilateralno i sa velikim silama": Vučić ide u UN: Za Srbiju prilika da se čuje o KiM, velika očekivanja od sastanka sa Trampovim "jastrebom"

Blic pre 2 sata