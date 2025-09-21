Mandić i Knežević prisustvovali paradi, opozicija poručuje da je odluka Vojske Crne Gore da učestvuje „sramna“

Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izjavio je da je bila izuzetna čast prisustvovati današnjoj paradi Vojske Srbije pod sloganom „Snaga jedinstva“, dok je opozicija oštro kritikovala odluku vlasti da se na paradu pošalju dva vojnika Vojske Crne Gore.

Mandić je naveo da je u svečanom defileu „pokazano jedinstvo srpskog naroda, dok su na tribinama bili predstavnici brojnih savezničkih, partnerskih i prijateljskih zemalja, što je oličenje zajedništva i razumevanja“. On je rekao da su njegov kolega Milan Knežević i on posebno ponosni i na činjenicu što su današnjoj paradi prisustvovala dva oficira Generalštaba Vojske Crne Gore. „Jer je na taj način još jednom posvedočena slavna zajednička vojna istorija i tradicija