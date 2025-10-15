"Radi se o osetljivoj temi": Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Raspravlja se o legalizaciji i expo, pomenuta i navodna otmica studentkinje Poljoprivrednog fakulteta

Poslanici Skupštine Srbije danas su nastavili prvu sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na Predlog izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji. U sali se nalaze i poslanici dela opozicije.

Poslanici su današnju sednicu počeli raspravom o amandmanima na zakon o planiranju i izgradnji u okviru koje su poslanici opozicije izneli kritike na predloženo zakonsko rešenje, dok su poslanici vladajuće koalicije naveli da opozicija nastoji da opstruiše donošenje zakona koji su za dobrobit građana Srbije. Jedna od tema bila je " otmica i zlostavljanje studentkinje Poljoprivrednog fakulteta", o kojoj se i juče govorio u skupštini. Šef poslaničke grupe SNS Milenko