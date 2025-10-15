(BLOG) Rasprava o amandmanima na izmene zakona: Poslanici opozicije o slučaju studentkinje Poljoprivrednog - "ovo je potpis JZO", "Mafijaški maniri MUP-a"

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
(BLOG) Rasprava o amandmanima na izmene zakona: Poslanici opozicije o slučaju studentkinje Poljoprivrednog - "ovo je potpis…

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predlog za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji.

Poslanici opozicije osuđuju institucije i rekcije MUP-a nakon što su studenti Poljoprivrednog objavili da je njihova koleginica zlostavljana od strane policije. Poslanici su juče završili razmatranje amandmana na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima. Prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije počela je u utorak, 7. oktobra, a poslanici su u četvrtak završili načelni pretres prvih osam predloga zakona, nakon čega
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vujić: Osnov Zakona da se zaštiti pravo na dom i nađe mera između dužnika i poverioca

Vujić: Osnov Zakona da se zaštiti pravo na dom i nađe mera između dužnika i poverioca

RTV pre 3 minuta
BLOG UŽIVO „Na prebijanju studenata stoji potpis Marka Krička“: Opozicija traži istinu o slučaju studentkinje koju je tukla…

BLOG UŽIVO „Na prebijanju studenata stoji potpis Marka Krička“: Opozicija traži istinu o slučaju studentkinje koju je tukla policija

Nova pre 16 minuta
Poslanici razmatraju amandmane na izmene Zakona o planiranju

Poslanici razmatraju amandmane na izmene Zakona o planiranju

RTS pre 18 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu raspravom o amandmanima na predložene zakone (blog)

Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu raspravom o amandmanima na predložene zakone (blog)

Novi magazin pre 17 minuta
Sednica Skupštine Srbije: Nastavljena rasprava, poslanici ponovo o slučaju studentkinje Poljoprivrednog

Sednica Skupštine Srbije: Nastavljena rasprava, poslanici ponovo o slučaju studentkinje Poljoprivrednog

NIN pre 1 sat
"Radi se o osetljivoj temi": Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Raspravlja se o legalizaciji i expo, pomenuta i navodna…

"Radi se o osetljivoj temi": Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Raspravlja se o legalizaciji i expo, pomenuta i navodna otmica studentkinje Poljoprivrednog fakulteta

Blic pre 1 sat
Sofronijević: Usvajanjem tri zakona imaćemo jedinstven reformski paket

Sofronijević: Usvajanjem tri zakona imaćemo jedinstven reformski paket

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeMUPAleksandar Sofronijević

Politika, najnovije vesti »

Vujić: Osnov Zakona da se zaštiti pravo na dom i nađe mera između dužnika i poverioca

Vujić: Osnov Zakona da se zaštiti pravo na dom i nađe mera između dužnika i poverioca

RTV pre 3 minuta
BLOG UŽIVO „Na prebijanju studenata stoji potpis Marka Krička“: Opozicija traži istinu o slučaju studentkinje koju je tukla…

BLOG UŽIVO „Na prebijanju studenata stoji potpis Marka Krička“: Opozicija traži istinu o slučaju studentkinje koju je tukla policija

Nova pre 16 minuta
Influenserka i članica SPS vređa Beširija zbog prijave koju je podneo protiv nje i tvrdi: Srbija ne sme da bude u EU, to je…

Influenserka i članica SPS vređa Beširija zbog prijave koju je podneo protiv nje i tvrdi: Srbija ne sme da bude u EU, to je moj jedini zadatak

Nova pre 16 minuta
Glavna poruka Ursule fon der Lajen Vučiću je da nema više popusta, niti verovanja na reč, a nema ni „dragog Aleksandra“

Glavna poruka Ursule fon der Lajen Vučiću je da nema više popusta, niti verovanja na reč, a nema ni „dragog Aleksandra“

Danas pre 3 minuta
Politiko o Fon der Lajen u Srbiji: Beograd previše važan da se ignoriše, previše nepredvidljiv da mu se veruje

Politiko o Fon der Lajen u Srbiji: Beograd previše važan da se ignoriše, previše nepredvidljiv da mu se veruje

Radio 021 pre 3 minuta